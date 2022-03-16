شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأشغال الفلسطينية: العمل فى المدن المصرية بغزة وصل لمراحل متقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية ، أن العمل في المدن المصرية المقرر إقامتها في قطاع غزة وصل لمراحل متقدمة، خاصة في مدينة "دار مصر -3 " شمال قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الأشغال الفلسطينية في بيان صحفي لها، صباح الأربعاء، أن العمل بدأ في إنشاء الطوابق الأولى من العمارات السكنية، بعد صب وتجهيز الأرضيات.

وكانت مصر قد أعلنت عن هذه المدن مؤخرا على لسان اللجنة المصرية لإعمار غزة، ضمن المرحلة الثانية من المنحة المصرية للإعمار.

يذكر أن وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية تشرف بشكل كامل على إقامة هذه المدن المصرية، وتتابع تقدم العمل فيها بشكل مستمر.



دار مصر 3 في قطاع غزة



مراحل متقدمة في المدن المصرية في غزة



مراحل متقدمة في بناء المدن المصرية بقطاع غزة



المدن المصرية في غزة