شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد سوق العبور ويشدد على التجار بعدم رفع الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولة تفقدية لسوق العبور للتأكد من توافر احتياجات مواطنى العاصمة من الأسماك والخضر والفاكهة والتمور بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان المعظم.

وعقد محافظ القاهرة اجتماع مع تجار السوق مشددا على عدم المغالاه ورفع الأسعار والالتزام بالتسعيرة فى البيع، وعدم اسغلال اى ظروف للتربح.

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تم تخصيص الخط الساخن 15496، لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالأسعار لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.