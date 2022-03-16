شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: طرح كراتين رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار 52 و95 و123 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الوزير أن المجمعات الاستهلاكية يوجد بها أكثر من 1100 صنف بتخفيضات تصل إلى 30%، لافتة إلى أن الوزارة زادت من ضخ السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية ما يصل إلى 50% استعداداً لشهر رمضان المبارك.
أكد اللواء أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ان كرتونة رمضان تتوافر بحوالي 1300 مجمع استهلاكي ينتشرون بمحافظات الجمهورية بالفئات المالية السابقة مشيرا إلى أنه حال رغبة المواطن بزيادة السلع فإنه متاح أيضا، وأن المجمعات الاستهلاكية تتوافر بها السلع الرمضانية من ( بلح – ياميش – تمر هندي وغيرها من السلع الاخرى بتخفيضات تصل الي 30% ، اضافة الى توافر اللحوم المجمدة بسعر 85 جنيها للبرازيلي و55 جنيها للهندي والسوداني الطازجة 95 جنيه للكيلو.
وأضاف أن بالمجمعات الاستهلاكية جميع أنواع الزيوت بأسعار (21 جنيها للعبوة زنة 800م – 23.5 جنيه للعبوة زنة 900م – 25 جنيه للعبوة زنة واحد كيلو ) إضافة إلى السكر بـ10 ونصف جنيه للكيلو.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون أن السيارات المتنقلة تعمل جنباً إلى جنب مع المجمعات الاستهلاكية بتوفير السلع الغذائية والسلع الرمضانية بنفس تخفيضات المجمعات الاستهلاكية، وأن السيارات تتمركز بالميادين الرئيسية بالمحافظات لتوفير احتياجات المواطن من السلع.