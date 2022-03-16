شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: غلق كيان وهمى بقنا.. وزيادة أعضاء لجان الضبطية القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - تشكيل لجنة رصد إعلامي لأنشطة الكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأفاد التقرير بمُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة "أكاديمية طيبة" والكائن مقرها في (شارع الميناء النهري – امتداد مبنى المحافظة - محافظة قنا)، وتدعي قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية أو الدبلومات الفنية بأنواعها بمجموع 50%، دون التقيد بسنة التخرج في التخصصات (المساحة والخرائط – تكنولوجيا البترول والتعدين – الحاسبات ونظم المعلومات – إدارة الأعمال والمحاسبة – السياحة والفندقه – الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات)، وتزعم منح شهادات مُعتمدة، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المُختصة، كما تدعى كذبا حصولها على تأجيل التحاق الدارسين بها بالخدمة العسكرية.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأه الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ قنا؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد الدكتور عبد الغفار بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية بكافة محافظات الجمهورية التي تدعي كذبًا، منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.

وأكد المتحدث الرسمي أنه بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والعدل تم زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي، للتمكن من تفعيل ملاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

كما أصدر وزير التعليم العالي قرارا بتشكيل لجنة متخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي ، لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس ـ الليسانس)، كما تم نشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل للوزارة.