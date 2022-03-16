شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح للطلاب ذوى الاحتياجات التقدم ورقيا للمدارس المصرية اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التقدم لرياض الأطفال للعام الدراسى المقبل بالمدارس المصرية اليابانية إلكترونيا ولا يقبل أى طلب يقدم بغير الطريقة المعتمدة.

وتابعت الوزارة: حرصاً على تقديم أفضل خدمة تعليمية ممكنه للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، يجب على ولى الأمر التقدم ورقياً للمدرسة، في المواعيد المعلن عنها فقط، بكافة المستندات المطلوبة شاملة التقارير الطبية اللازمة للحالة حتى يتم دراستها وعرضها على لجنة مختصة لدراسة هذه الأوراق وطلب أي مستندات أخرى وتقرير القبول من عدمه وفق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقررة فى هذا الشأن.

وأكدت الوزارة أنه فى حالة عدم إفصاح ولى الأمر عن الحالة الصحية لابنه بعد التقدم سيتم إحالة الأمر لنفس اللجنة وإتباع نفس الإجراءات للبت في صحة الالتحاق من عدمه.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2022،2023 إلكترونيا من الثلاثاء 15 مارس الجارى، ولمدة 15 يوما.