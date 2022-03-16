شكرا لقرائتكم خبر عن شروط القبول بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التقدم لرياض الأطفال للعام الدراسى المقبل 2022،2023، فى المدارس المصرية اليابانية، نرصد فى شروط وضوابط القبول.

ـ تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس.



ـ لن يتم النظر أو قبول أى طلبات للتقدم الجديد بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة.



ـ التقدم هذا العام لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول بكل المدارس.



ـ يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية، كما يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول اكتوبر من عام ٢٠٢٢ .



ـ يشترط الالتزام بالإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة أو النطاق الجغرافى المتقدم إليه وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومى لولى الأمر أو أى مستند رسمى يرجع تاريخه إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر.



ـ يقوم ولى الأمر بالتوقيع على إقرار بالعلم والموافقة على قواعد القيد بالمدارس المصرية اليابانية و كافة اللوائح الداخلية للمدرسة بمجرد استكماله لاستمارة التقدم الاليكترونية، وفى حال رفض ولى الأمر التوقيع على الإقرار سيتم إلغاء طلبه والانتقال إلى الاسم التالى.

ـ في حال وجود مشكلة في نقل الملف الإلكترونى للطفل من المدرسة المقيد بها قبل القبول في المدارس المصرية اليابانية تقع المسئولية الكاملة على ولى الأمر وفى حال عدم حل المشكلة في خلال 15 يوماً من تاريخ المطالبة الرسمية، يتم رفض الملف والانتقال للطفل التالى في قائمة الانتظار دون الرجوع لولى الأمر ودون أدنى مسئولية على المدارسة ولعدم ضياع الفرصة على الطفل التالى.

ـ في حال فتح باب التقدم لمراحل تعليمية أعلى من المستوى الأول لرياض الأطفال، يشترط موافاة المدرسة ببيان قيد معتمدة بخاتم النسر من الإدارة المعنية يفيد بقيد التلميذ بمدرسة رسمية لغات أو خاصة لغات أو عائد من الخارج بإفادة معتمدة بهذا الشأن معتمدة من الإدارة التعليمية. وتعتبر أي إفادة مخالفة لذلك هي والعدم سواء.

ـ لغة التدريس فى المدارس هى اللغة الانجليزية.



ـ المنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو كأنشطة أساسية.