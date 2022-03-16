شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت وزارة الصحة عن أهمية السلطة الخضراء لمواجهة كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن السلطة الخضراء من أهم الأطباق الغذائية المفيدة للجسم وهو ما يتطلب الحرص علي تناولها باستمرار لتعزيز المناعة خاصة في ظل جائحة كورونا ما يجعل الجسم أكثر مقاومة للعدوي .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن السلطة الخضراء يجب أن تحتوى علي 3 أنواع من الفلفل علي الأقل مع اضافة الليمون وقليل من الزيت وتابعت : يجب الحرص علي تناول الخضروات بشكل مستمر .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الغذاء الصحي يسهم إلى حد كبير في رفع الحالة المناعية في مواجهة العدوي.ز

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.