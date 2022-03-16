شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: المرأة المصرية شريك فى بناء الحضارة بكل ميدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن المرأة المصرية عبر تاريخ الإنسانية شريك في بناء الحضارة المصرية منذ مبتدأ التاريخ، وسند وظهر، وملاذ وملجأ، متابعا" المرأة المصرية الآن في مقدمة الصفوف، ولا تزال تتقدم بثبات واقتدار".

وأضاف الدكتور محمد الخشت عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك" المرأة المصرية هي الأم والزوجة والابنة .. هي الزميل في العمل والشريك في كل ميدان.. تحية لها في الاحتفال بيومها.

ويحتفل العالم فى الثامن من مارس كل عام باليوم العالمى للمرأة، لكن ما القصة وراء اختيار ذلك اليوم؟ تعود البداية إلى سنة فى 1856 خرج آلاف النساء للاحتجاج فى شوارع نيويورك على الظروف اللا إنسانية التى كن يجبرن على العمل تحتها، ورغم أن الشرطة تدخلت لتفريق المتظاهرات إلا أن المسيرة نجحت فى دفع المسئولين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية. وفى 8 مارس 1908م عادت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد فى شوارع مدينة نيويورك لكنهن حملن هذه المرة قطعاً من الخبز اليابس وباقات من الورود فى خطوة رمزية لها دلالتها واخترن لحركتهن الاحتجاجية شعار "خبز وورود". وطالبت المسيرة هذه المرة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع.