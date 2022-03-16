شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تغلق مخزنا به 20 طن دقيق بقصد احتكارها بالطالبية. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

وأكد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق الدوري مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لضبط المخالفين ، مشددا علي ضرورة تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين.

وفي ذلك الإطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية ومديرية التموين من ضبط مخزن يدار بدون ترخيص بحي الطالبية بحوزته 20 طن دقيق أبيض فاخر نوعه( استخراج 72% ) معبأ داخل اجوله بدون فواتير او مستندات بقصد احتكارها وبيعها بازيد من سعرها وذلك خلال حمله مكبرة بالتعاون مع مديرية التموين وتم غلق وتشميع المخزن والتحفظ على المضبوطات وتسليمها للجهات المعنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل التموين إلى جانب التحفظ علي عدد 4 سيارات تستخدم في نقل الدقيق.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أطفيح بالمرور على المحال التجارية بقرية صول ونزلة ترجم وتم تحرير محضر غلق لفرع تجارة الجمله بأطفيح وتحرير 2 محضر عدم إعلان تسعيره ومحضر عدم وجود شهاده صحيه ومحضر اداره بدون ترخيص في اطار الجهود التموينية الاي تشنها المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط الأسعار.