شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: التخلص من 8 مقالب قمامة ورفع 2.5 مليون طن بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة حققت قصة نجاح كبيرة في تطوير منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية وذلك خلال الفترة من 2019 وحتى الربع الأول من 2022 ، عبر رفع ملايين الأطنان من التراكمات التاريخية للقمامة بمراكز ومدن المحافظة وغلق المقالب العشوائية والقضاء على الحرق العشوائى للمخلفات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتطوير مصانع تدوير المخلفات الموجودة بالمحافظة .

وأشار شعراوى، فى بيان اليوم، إلى أن المحافظة كانت تواجه مشكلة كبيرة في ملف المخلفات على مدار السنوات الماضية وعلى رأسها وجود 8 مقالب تاريخية منذ أكثر من 30 سنة والتي كانت تؤثر بالسلب على صحة المواطنين بمختلف المدن والمراكز والقرى بالإضافة إلى تراكم كميات كبيرة من القمامة في مصانع تدوير المخلفات بالمحافظة ، مشيراً إلى أنه تم إعداد خطة تنفيذية طموحة لتطوير منظومة المخلفات بالدقهلية ووقف التدهور البيئى والصحى المحتمل نتيجة تراكم المخلفات بجميع المراكز .

وأوضح شعراوى، أن الوزارة قامت بوضع خطة مستدامة بلغت تكلفتها حوالى 850 مليون جنيه لتطوير المنظومة من خلال القضاء على المقالب العشوائية وإنشاء 3 مصانع جديدة لتدوير المخلفات وتأهيل 3 مصانع قائمة في مراكز المحافظة والتعاقد مع شركة متخصصة لإدارة المصانع والمدفن الصحى الآمن والتي ستساعد على إعادة الوجه الحضارى للدقهلية وتحقيق رضا المواطنين عن مستوى النظافة بمراكز ومدن المحافظة المختلفة .

وقال شعراوى، إن الخطة التي وضعتها الوزارة بدأت بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لرفع التراكمات التاريخية بمقلب سندوب والتى بلغت نحو 950 ألف طن من التراكمات والتى كانت تشتعل بصفة مستمرة، حيث تم التخلص من أكبر مقلب عشوائى فى مصر بسندوب وذلك خلال عام تقريباً بداية من شهر أبريل 2020 وحتى مايو 2021 بتكلفة إجمالية تصل إلى 105 مليون جنيه ، وأضاف الوزير أنه تم تحويل المقلب العشوائى إلى أكبر مصنع لتدوير ومعالجة المخلفات البلدية بأحدث التكنولوجيات الألمانية المتطورة وذلك على مساحة 18 فدان و تصل طاقته الاستيعابية إلى 1200 طن/يوم، (عدد 2 خط) لخدمة مناطق (مركز ومدينة المنصورة - حى شرق المنصورة - حى غرب المنصورة - طلخا - نبروه - محلة دمنه - دكرنس - بنى عبيد) وبلغت القيمة الإجمالية لإقامة المصنع حوالى 233 مليون جنيه .

وأضاف شعراوى أنه تم أيضاً إتمام التعاقد بين محافظة الدقهلية وشركة إدارة وتشغيل مصانع تدوير المخلفات ورفع التراكمات الموجودة بها ، وقامت الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة بمراجعة العقود وكراسة الشروط والتفاوض مع الشركة ، مضيفاً إنه نتيجة لهذا التعاقد إلتزمت الشركة فور التوقيع على العقود على رفع تراكمات القمامة من مصانع ( أجا والسنبلاوين – بلقاس ) ورفع كفاءة تلك المصانع إلى 1500 طن يوم بالإضافة إلى إنشاء وإدارة وتشغيل المدفن الصحي بمنطقة قلابشو والمقام علي مساحة 50 فدان بتكلفة 70 مليون جنيه بهدف نقل مرفوضات أعمال المعالجة والتدوير من كافة المصانع بالمحافظة إلي المدفن الصحي للتخلص الآمن منها وفقاً للضوابط والمعايير البيئية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى التعاون الثلاثي بين الوزارة ووزارة الإنتاج الحربى والمحافظة لإنشاء مصنعيين جديدين لتدوير ومعالجة المخلفات في ميت غمر بطاقة 500 طن في اليوم وفى المنزلة بطاقة 450 طن في اليوم وذلك بتكلفة إجمالية للمصنعين بحوالي 225 مليون جنيه .

وقال اللواء محمود شعراوى، إن الوزارة عملت على استكمال منظومة المخلفات ورفع باقى التراكمات التاريخية للقمامة من المقالب العشوائية في مراكز ( دكرنس والسنبلاوين وميت غمر و نبروه و منية النصر و بني عبيد و المنزلة ) ، حيث تم وضع خطة على عدة مراحل للتخلص من التراكمات التي يتجاوز عمرها حوالى 30 سنة وتبلغ حوالى مليون طن تراكمات وتبلغ قيمة رفع تلك التراكمات حوالى 100 مليون جنيه، مضيفاً إن تلك الخطة بدأت منذ فترة في مقلب دكرنس ومقلب السنبلاوين حيث تم الإنتهاء بالكامل من رفع القمامة من مقلب السنبلاوين العشوائى وجاري استكمال حوالى 40 % من الكميات الموجودة في مقلب دكرنس .

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم خلال هذا الأسبوع إعطاء إشارة البدء لخطة المرحلة الثانية لنقل المقالب التاريخية الآخرى وهى منية النصر وميت غمر ونبروه وبنى عبيد والمنزلة ، حيث تهدف تلك الخطة إلي إفراغ المحافظة من جميع التراكمات التاريخية الموجودة في مراكز المحافظة ونقلها إلى المقلب العمومى في قلابشو .

وأشار الوزير إلى أنه فى إطار الخطة القومية لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات تم توريد محطة وسيطة متحركة لخدمة مركز ومدينة منية النصر بقيمة تقديرية تصل لنحو 15 مليون جنيه، وكذا توريد 10 محطات متحركة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل فى 10 مراكز بقيمة 99 مليون جنيه.

وأوضح وزير التنمية المحلية إن الوزارة وضعت خطة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية للاستغلال الأمثل لكافة مواقع المقالب التاريخية التي يتم نقلها ورفع المخلفات منها في إقامة مشروعات ذات نفع عام تخدم المواطنين من خلال إنشاء مدارس ومجمعات خدمية وحدائق ومتنزهات عامة وممشى للأهالى وفقاً لاحتياجات ومتطلبات المواطنين ورؤية المحافظة .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى الفرحة والسعادة الغامرة لمواطنى محافظة الدقهلية بعد إقتراب تحقيق الحلم والتخلص من جميع المقالب التاريخية بمراكز المحافظة والتي كانت لها تأثيرات على صحة وحياة المواطنين خلال السنوات الماضية وكذا تطوير منظومة المخلفات الصلبة ورفع كفاءة مصانع المعالجة والتدوير والتي بدورها تقوم بإعادة تدوير القمامة بصفة يوميه للاستفادة منها ، مشيراً إلى إشادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة بدور وزارة التنمية المحلية لدعم خطة المحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات التي ساعدت على تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات وتحسين مستوي خدمة النظافة ورفع القمامة بجميع المراكز .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن التخلص من الحرق العشوائى للقمامة في المقالب التاريخية بالدقهلية يأتي في إطار دور الوزارة فيما يخص تخفيض نسبة إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون الناتجة عن الحرق لتراكمات القمامة والمساهمة في خفضها في قطاع المخلفات والحفاظ على صحة المواطنين وتوفير بيئة سليمة وآمن والعيش الكريم في ظل الجمهورية الجديدة والاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر التغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر القادم .