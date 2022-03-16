شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تناشد طلاب الثانوية غير المسجلين لاستمارة الامتحان استكمال البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت بعض المدارس الثانوى طلاب الثانوية العامة غير المسجلين لاستمارة التقدم للامتحانات سرعة استكمال البيانات وكتابتها، حيث نشرت بعض المدارس اسماء الطلاب المتأخرين عن ملء البيانات وطالبتهم بإنجاز مرحلة كتابة الاستمارة، مشددة على أنه فى حالة عدم كتابة البيانات سوف يتم فصلهم وحرمانهم من دخول الامتحانات.

وكانت بعض المدارس الثانوية قررت فى وقت سابق فصل طلبة تأخروا عن تسجيل الاستمارة الإلكترونية.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2022 تبدأ 11 يونيو المقبل، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة وكيفية أداء الامتحانات وطبيعية الأسئلة خلال الفترة المقبلة.