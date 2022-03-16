شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة توفر خطوط نقل عام ومنافذ للسلع الغذائية لمشروع الخيالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم توفير خطوط لأتوبيسات النقل العام من جامع عمرو بن العاص لمساكن الخيالة التى أقامتها الدولة، إلى جانب توفير عدة منافذ للخبز والخضار والفاكهة والسلع الغذائية لخدمة المواطنين الذين تم نقلهم من مناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة لهناك .

وأكد محافظ القاهرة، أن مشروعات الإسكان التي أقامتها الدولة بديل العشوائيات على أرض المحافظة ساهمت في تطوير العاصمة والتخلص من المناطق غير الآمنة بها ، كما ساهمت في توفير حياة كريمة لقاطنيها بمساكن آمنة تتوافر بها كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة لم تهتم ببناء وحدات سكنية حضارية فى المناطق بديل المناطق غير الآمنة فقط، بل ركزت كل جهودها على تطوير الإنسان القاطن بها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ القاهرة وشارك فيه نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد والمشرف العام على تطوير العشوائيات بالمحافظة لمتابعة عمليات الإزالة والتسكين والتعويضات الخاصة بالمناطق غير الآمنة فى مناطق عزبة أبو قرن وعزبة الغجر والجيارة والسكر والليمون بالمنطقة الجنوبية، وشمال الحرفيين بالمنطقة الغربية، وعزبة الإخلاص وعرب الحصن وسوق الخميس والهجانة بالمنطقة الشرقية.