شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة.. محاضرة لطلاب جامعات وسط الصعيد ضمن برنامج قادة الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات برنامج إعداد قادة الجمهورية الجديدة لطلاب الاتحادات لجامعات وسط الصعيد، بمحاضرة عن تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة ومحاربة الشائعات، وتقام فعاليات البرنامج تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، بالتعاون مع جامعة بنى سويف بقيادة الدكتور منصور حسن أحمد رئيس الجامعة، بحضور الدكتور رامي عاشور دكتور العلوم السياسية والأمن الدولي .

وأكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن فعاليات برنامج إعداد قادة الجمهورية الجديدة يأتي في إطار استراتيجية المعهد ورؤية الدولة الوطنية وتوجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بالشباب والحوار معهم ووعيهم بقضايا الوطن وتحديات المرحلة الراهنة، للمساهمة فى بناء الدولة الوطنية، مؤكدا على الدور المهم والحيوى للشباب في استكمال عملية البناء والتنمية.

وقد انطلقت فعاليات محاضرة تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة ومحاربة الشائعات، وحاضر بها الدكتور رامي عاشور دكتور العلوم السياسية والأمن الدولي، وقد أوضح خلال المحاضرة أن هناك علاقة بين التنمية وفرص انتشار الشائعات فكلما زادت التنمية السياسية قلت فرص انتشار الشائعات وكلما قلت التنمية السياسية كانت البيئة خصبة أكثر لانتشار الشائعات، كما اوضح أن الشائعة ليست هدف فى حد ذاتها ولكنها وسيلة لتحقيق أهداف معينة للتأثير على إدارة الدولة، حيث تعد الشائعة وسيلة لضرب الثقة فى مؤسسات الدولة، فهى عبارة عن تصدير أزمة للغير.

وتطرق للحديث عن التنمية والأمن فهم وجهان لاستقرار الدولة، موضحا أن أي انتقاص فى التنمية يؤثر على الدولة، مشيرًا إلي أن أساليب تقييد التنمية فى المجتمع يأتى من خلال الفقر حيث يُعد العامل الداعم لانتشار الجهل و الجريمة بما يؤدى إلى انتشار التطرف والبطالة، مؤكدا أن الفساد يشكل تهديدا للامن القومى، كعامل مساعد للجريمة والإرهاب، حيث إن الفساد بمثابة عائق للتنمية، لذا أوضح سيادته على ضرورة النزاهة والشفافية للتغلب على الفساد.

وقد قام الدكتور رامي عاشور بتعريف مفهوم الفساد وتطرق إلي الحلول لمكافحة الفساد، وهى متمثلة فى الحلول التدريجية والحلول الفورية حيث يتمثل الحل الفورى فى علانية تنفيذ العقوبة لأنها تؤدي الى قيمة الردع، بالإضافة إلي الحل التدريجي لمكافحة الفساد ويتمثل فى التعليم والإعلام.