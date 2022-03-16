شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الوادى الجديد تنظم اليوم المؤتمر السنوى الأول لكلية الطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية الطب بجامعة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء المؤتمر السنوي الأول بعنوان "معاً من أجل خدمة طبية أفضل بالوادي الجديد".

وقال الدكتور حسن عبد اللطيف إن المؤتمر يأتي في إطار سعي الجامعة للنهوض بالخدمات الطبية في الوادي الجديد وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بما يعزز كفاءة القطاع الطبي.

وأوضحت جامعة الوادى الجديد، أنه سيتم افتتاح المؤتمر بكلمة الدكتور حسن عبد اللطيف رئيس المؤتمر، من ثم محاضرة للدكتور أسماء سليمان حول العوامل البينية المؤثرة في أمراض الكلى، يليها محاضرة للدكتور أحمد مخلوف حول كفاءة منهج التعليم الطبي، ومحاضرة للدكتور خالد مهاني حول التحضير لاختبار رخصة مزاولة مهنة الطب للولايات المتحدة، من ثم محاضرة للدكتور محمود ثابت حول الآفاق المستقبلية للطب بجامعة الوادي الجديد، يليها الجلسة الختامية للمؤتمر.