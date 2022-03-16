شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شروط أساسية للتقدم للحصول على جوائز جامعة القاهرة لعام 2022.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة القاهرة، فتح باب التقدم أمام أعضاء هيئة التدريس للحصول على جوائز الجامعة (التميز، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية، والاختراع، ونجيب محفوظ، والأميرة فاطمة) لعام 2022 وذلك حتى يوم الأحد 24 أبريل، تشجيعًا لأعضاء هيئة التدريس المتميزين الذين أسهموا بنشاط ملحوظ في تطوير الجامعة محليًا ودوليًا، وذلك وفقًا للشروط والمتطلبات المعلنة بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للبحوث العلمية، وفيما يلى ينشر الخليج 365 الشروط التى وضعتها الجامعة للتقدم للجوائز:_

1 - أن يكون المتقدم قائمًا بواجباته الوظيفية بالجامعة عند التقدم لنيل الجائزة

2 - عدم وقوع أي جزاءات علي المتقدم .

3 - لا يجوز التقدم لأكثر من جائزة من جوائز الجامعة فى ذات العام.

4 - ألا يتضمن الإنتاج العلمي المقدم لنيل أي من جوائز الجامعة إنتاجًا سبق للمتقدم أن حصل بموجبه على جائزة أخرى سواء من الجامعة أو خارجها وعلى المتقدم تقديم إقرار بذلك.

5 - في حالة نيل المتقدم بذات الإنتاج العلمي في نفس العام إحدى جوائز الدولة بالإضافة إلى أحد جوائز الجامعة عليه التنازل عن إحداهما وتقديم إقرار بذلك.