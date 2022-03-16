زحام بالكورنيش وكوبري أكتوبر.. خريطة الكثافات والطرق البديلة بالقاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

شهدت الشوارع والطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الأربعاء، زحام مروري على معظم الطرق، وذلك أثناء نزول الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، وتواجد رجال المرور في الشوارع للعمل على تنظيم الحركة المرورية.

محافظة القاهرة تشهد زحاما مروريا أعلى كوبري المطرية للقادم من مناطق الفريق العصار إلى حلمية الزيتون، ويُنصح باستخدام كوبري سرايا القبة.

كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرتفعة بالوصلة المُعلقة لذا على المتجه من شرق القاهرة إلى وسط البلد سلوك كوبري أكتوبر من منطقة غمرة أو نفق الأزهر.

وضربت الكثافات المرورية كورنيش النيل للقادم من المظلات ومعهد ناصر إلى وسط البلد، وتكرر الأمر بمنطقة الساحل وماسبيرو ويُنصح باستخدام شارع شبرا.

وتشهد محافظة الجيزة كثافات مرورية مرتفعة بمنطقة الوراق بالطريق المتجه إلى كوبري الساحل، فيما يشهد منزل محور صفط للقادم من الدائري إلى شارع ثروت كثافات متقطعة ويُنصح باستخدام محور أحمد عرابي، ومحطة مترو الجامعة عند شارع السودان، لذا على القادم من كوبري فيصل إلى المهندسين أو الدقى يمكن استخدام شارع الجامعة أو البطل أحمد عبد العزيز بدلا من شارع شارل ديجول.

وعن قطاعات الطرق الدائرية فتشهد محاورها كثافات متحركة عدا مناطق الأعمال وهي المنيب، أما محور 26 يوليو تنحصر الكثافات فيه أعلى ناهيا لدى القادم من أكتوبر والشيخ زايد إلى ميدان لبنان، ويُنصح بسلوك محور روض الفرج.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.​​