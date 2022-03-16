محافظ القاهرة: خطوط نقل عام من جامع عمرو بن العاص لمساكن الخيالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه تم توفير خطوط لأتوبيسات النقل العام من جامع عمرو بن العاص لمساكن الخيالة التي أقامتها الدولة بديل للعشوائيات إلى جانب توفير عدة منافذ للخبز والخضار والفاكهة والسلع الغذائية لخدمة المواطنين الذين تم نقلهم من مناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة إلى هناك.

وأكد محافظ القاهرة أن مشروعات الإسكان التي أقامتها الدولة بديل العشوائيات على أرض المحافظة ساهمت في تطوير العاصمة والتخلص من المناطق العشوائية بها، كما ساهمت في توفير حياة كريمة لقاطنيها بمساكن آمنة تتوافر بها كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة لم تهتم ببناء وحدات سكنية حضارية في المناطق بديل العشوائيات فقط بل ركزت كل جهودها على تطوير الإنسان القاطن بها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده محافظ القاهرة وشارك فيه نواب المحافظ للمناطق الأربع والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد والمشرف العام على تطوير العشوائيات بالمحافظة لمتابعة عمليات الإزالة والتسكين والتعويضات الخاصة بالمناطق العشوائية في مناطق عزبة أبوقرن وعزبة الغجر والجيارة والسكر والليمون بالمنطقة الجنوبية، وشمال الحرفيين بالمنطقة الغربية، وعزبة الإخلاص وعرب الحصن وسوق الخميس والهجانة بالمنطقة الشرقية.