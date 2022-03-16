تعرف على أبرز برامج شهر رمضان على الفضائيات.. وهذا موقف رامز جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالى:

تستعد القنوات المختلفة للموسم الرمضاني المقبل، من خلال عدد من البرامج المميزة والخاصة، والتي تطلقها القنوات خلال الشهر الفضيل، ويستعرضها الخليج 365 في هذا التقرير:

القاهرة والناس

- عرض (الموسم الرابع) من برنامج "العباقرة عائلات" مع عصام يوسف على شاشة "القاهرة والناس" في رمضان.

- الإعلامية أسما إبراهيم تقدم حلقات خاصة في رمضان من برنامجها"حبر سري" على "القاهرة والناس".

المحور

تستعد الإعلامية بسمة وهبة، حاليا للموسم الثاني من برنامج "العرافة" الذي يعرض في رمضان 2022 على قناة "المحور".

ومن المقرر أن ينطلق برنامج "العرافة" يوميا طوال شهر رمضان عقب الإفطار مع نجوم الفن والرياضة، حيث سيشهد الكثير من المفاجآت، والتفاصيل والأسرار الخاصة بضيوفها.

وتعتمد بسمة وهبة من خلال برنامج العرافة، على الاستعانة بشخصية مجهولة تتحدث من وراء حجاب تدعى "العرافة"، ودورها يقوم على مواجهة ضيوف البرنامج بأسرار لايعلمها أحد عنهم والمشاكل التي تعرضوا لها في حياتهم، والمصائب التي تورطوا في مراحلهم العمرية المختلفة.

رامز جلال

في نهاية فبراير الماضي، تحدث رامز جلال في تصريحات لبرنامج et بالعربي باقتضاب عن البرنامج قائلا: "في رمضان الجاي إن شاء الله ربنا يسهل وييسر ويعديهالنا على خير، عندنا مقلب صغير يارب يعجب الناس".

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موقف برنامج رامز جلال المقبل في رمضان وكذلك اسمه.

البرامج الدينية

- يقدم الداعية الإسلامي مصطفى حسني برنامجا رمضانيا، ومن المقرر أن يعرض على قناة On ، ومنصة Watch it.

- برنامج لعلهم يفقهون الذي سيتواصل عرضه طول شهر رمضان وهو من تقديم خالد الجندي ورمضان عبد المعز عبر قناة dmc، وكذلك تطبيق ومنصة Watch it.

- برنامج "اسأل مع دعاء" يستمر خلال شهر رمضان على قناة النهار.