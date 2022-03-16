شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحان نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى، مواعيد امتحانات نهاية العام، بالفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات للترم الثانى تبدأ 7 مايو 2022، والدراسة مستمرة حتى هذا التاريخ على أن يخصص الأسبوع الأخير من الترم الثانى للمراجعة قبل انطلاق الاختبارات فى مواعديها المحددة بـ" 7 مايو المقبل"، موضحة أن المديريات والإدارات تضع جداول الامتحانات فى نهاية العام.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت أنه بالنسبة لاختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني، للصف الرابع الابتدائى تعقد في الفترة من 8 إلى 12 مايو 2022، وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني.



الجدير بالذكر أن الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى، حددت موعد بدء الدراسة، متابعة: كانت مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يوما للفصل الدراسي الأول و97 يوما للفصل الدراسي الثاني، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يوما بما يعادل 32 أسبوعا.