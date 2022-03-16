شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد فى رمضان وتعديلاتها × 11 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت هيئة السكة الحديد من إعداد جداول تشغيل القطارات في رمضان والتعديلات المتوقع تطبيقها طوال الشهر الكريم، ويقدم الخليج 365 في 11 معلومة كل ما تريد معرفته عن مواعيد القطارات في رمضان وتعديلاتها، وذلك خلال التقرير التالى:

1ـ تضمنت جداول التشغيل إجراء تعديلات فى مواعيد تشغيل بعض قطارات الوجه البحرى.

2ـ على رأس التعديلات مواعيد قطارات خط القاهرة ـ الإسكندرية والعكس.

3ـ الهدف من تعديلات مواعيد القطارات لكى تناسب مواعيد الإفطار طوال رمضان.

4ـ تعليمات تشغيل رمضان تضمنت إصدار تعليمات لورش الصيانة لرفع حالة الطوارئ وتجهيز استوكات من القطارات للدفع بها خلال الشهر الكريم.

5ـ لا تتضمن جداول تشغيل قطارات السكة الحديد أي تعديلات فى مواعيد قطارات خطوط الصعيد طوال شهر رمضان .

6ـ لا يوجد تعديلات بمواعيد الصعيد كون أن رحلاتها طويلة بالأساس ويصعب إجراء تعديلات تتماشى مع مواعيد الإفطار.

7ـ تقرر تشغيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام حركة القطارات ومواجهة أى أعطال خصوصا أثناء الإفطار.

8ـ قررت هيئة السكة الحديد توزيع وجبات على العاملين الذين تضطرهم ظروف علمهم للإفطار بمواقع العمل مثل سائقى القطارات والكمسارية ونظّار المحطات ومراقى الحركة والأبراج.

9ـ يستمر خلال رمضان العمل بنفس قواعد الحجز المعمول بها بالسكة الحديد في الأيام الطبيعية.

10ـ سيستمر نظام حجز مقاعد القطارات المكيفة قبل السفر بـ 15 يوما ونظام الحجز المسبق بالقطارات الروسية الجديدة قبل قيامها.

11ـ سيستمر الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى بعدد 4 تذاكر للراكب كحد أقصى.