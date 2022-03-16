شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات لا تعرفها عن خط إنتاج اللقاحات البيطرية الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أحدث خطوط لإنتاج اللقاحات البيطرية للدواجن بمعهد الأمصال واللقاحات البيطرية من أجل توفيرها للدواجن بتكنولوجيا وصناعة محلية وأيدي مصرية.

وفى التقرير التالى، نرصد أهم التفاصيل حول الخط الجديد لتوفير اللقاحات..

1- الخط الجديد يسهم في زيادة القدرة الإنتاجية من 200 مليون جرعة إلى 1.5 مليار جرعة سنويا ، لتقليل الفجوة الإستيرادية .

2- يدعم التعاون مع الدول الأفريقية كمسار مهم نظرا احتياجتهم إلى اللقاحات البيطرية

3- يساعد الدولة في جهودها للحد من إنتشار الأمراض الوبائية والسيطرة عليها وحماية الثروة الداجنة .

4- يهدف لإنتاج جرعات صغيرة لمساعدة صغار المربيين وتوفير لقاحات بأسعار إقتصادية ومتابعة الحالة الوبائية لحدوث أي تغير في عتراتاللقاح وذلك لسرعة إنتاج لقاحات للتصدي للوباء الجديد .

5- يساهم فى زيادة الدخل القومي للبلاد وتوفير العملات الأجنبية