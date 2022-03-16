شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشهد اليوم احتفال ليلة النصف من شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل مساء اليوم، وزارة الأوقاف، بليلة النصف من شعبان، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وذلك بمسجد السيدة زينب (رضى الله عنها) يوم الأربعاء 13 من شعبان 1443هــ الموافق 16 / 3 /2022م عقب صلاة المغرب.

وكانت دار الإفتاء المصرية، أكدت أن ليلة النصف من شعبان المباركة، ستبدأ من مغرب يوم الخميس القادم 17 مارس، وتستمر حتى فجر الجمعة الموافق 15 شعبان و18 مارس من العام 2022.

وقالت الإفتاء، عبر حسابها على تويتر: "ليلة النصف من شعبان ستكون ليلة الجمعة القادمة، ستبدأ من مغرب يوم الخميس 14 شعبان الموافق 17 - 3 - 2022 حتى فجر الجمعة 15 شعبان الموافق 18 – 3 – 2022 ميلادية.

وسبق وقد ورد سؤال لدار الإفتاء نصه.. ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان؟، وجاء رد الدار كالآتى:

ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة، ورد في ذكر فضلها عدد كبير من الأحاديث يعضد بعضها بعضًا ويرفعها إلى درجة الحسن والقوة، فالاهتمام بها وإحياؤها من الدين ولا شك فيه، وهذا بعد صرف النظر عما قد يكون ضعيفًا أو موضوعًا في فضل هذه الليلة.