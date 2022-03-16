الخليج 365 يوضح.. هل يُسمح بحمل معدات طبية على الطائرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

يعاني بعض المسافرين من أمراض مختلفة، مما يجعلهم يرغبون في اصطحاب معدات طبية على الطائرات، خاصة في الرحلات الطويلة والتي تحتاج إلى رعاية صحية خاصة، ويقع المسافر في حيرة وأسئلة، أهمها مدى سماح شركات الطيران بحمل أو اصطحاب المعدات الطبية على الطائرة.

الخليج 365 يكشف في التقرير التالي التعليمات الخاصة في هذا الشأن.

وضعت شركات الطيران عددًا من المبادئ لضمان فهم هذه الاحتياجات الطبية الخاصة، وتقديمها وفقًا للحالة الصحية لكل راكب، ويمكن للمسافر طلب نوع المساعدة التي يحتاجها قبل السفر بـ 48 ساعة على الأقل من المغادرة، كما يُرجى الوصول إلى المطار قبل 3 ساعات على الأقل من موعد المغادرة المقرر لرحلته، وذلك حتى تتمكن الشركة من تقديم أفضل خدمة ممكنة، وطبقًا للحالة الصحية لكل مسافر يكون من الضروري بالنسبة لبعض الركاب ممارسة قدر قليل من التنقل لإعداد نموذج المعلومات الطبية (MEDIF) وتقديمه ضمن ترتيبات سفرهم، بغرض إجراء المراجعة والحصول على موافقة الشركة.

ما المعدات الطبية التي يمكنك اصطحابها؟

إذا كنت بحاجة لاصطحاب أدوية أو معدات أو أجهزة طبية أثناء السفر مثل (أجهزة ضغط الهواء الإيجابي المستمر) أو الأجهزة (المساعدة على السمع) التي تصدر موجات لاسلكية، يتم تقديم بيانات المنتَج، مثل الشركة المصنعة، واسم المنتج وطرازه وحجمه ونوع البطارية، ويتم فحص الأجهزة أمنيًا في المطار قبل السفر.

لا تسمح شركات الطيران بحمل المقصات على متن الطائرة، حتى تلك التي تُعَد جزءًا من المعدات الطبية، وبالنسبة للأدوية، قد يطلب الأمن من حاملها تقديم نسخة من الوصفة الطبية أو الشهادة الطبية الصادرة من الطبيب توضح المرض، ويعود القرار النهائي بشأن السماح بمرور أي من أغراض المسافرين عبر نقطة التفتيش إلى السلطات الأمنية، ويجب تغليف وتغطية أي أغراض حادة في الأمتعة أو لفها بشكل آمن لمنع تعرض مناولي الأمتعة والمفتشين للإصابة.

الأدوية والإبر الطبية

يُسمح للمسافرين بحمل الأدوية والإمدادات ذات الصلة بها (ويشمل ذلك الإبر والمحاقن والحقن الذاتية) لعلاج حالاتهم الطبية والسيطرة عليها على متن الطائرة.

اختلاف اللوائح من دول لأخرى

ويمكن أن يختلف الوضع القانوني لأنواع الأدوية المختلفة من دولة إلى أخرى، ولا تُطبق اشتراطات النقل على نحو متسق بين كل الدول، وينطبق ذلك على كل من الأدوية التي لا يستلزم صرفها وصفة طبية والأدوية التي يجب صرفها بوصفة طبية، وتنصح شركات الطيران المسافرين لضمان العبور بسهولة من بوابات الأمن المحلي أو الجمارك، بحمل خطاب من الطبيب يؤكد أن المسافر بحاجة إلى أدوية من هذا القبيل، وأن يحمل ملصقات واضحة مع بيان أسمائها العامة إن أمكن.

تبريد الأدوية أثناء الرحلة

احيانا لن تتمكن شركات الطيران من تبريد أدوية الراكب، وإذا كنت تحمل دواءً يحتاج إلى التبريد، يجب تعبئته في كيس تبريد أو قارورة فارغة مزودة بثلج جاف لا يزيد وزنه 2.5 كجم (5.5 رطل)، على أن تكون جميعها معبأة بشكل مناسب يسمح لغاز ثاني أكسيد الكربون بالتبخر، وتطلب الشركات إبلاغ موظفي المطار التابعين لها أن المسافر يحمل الثلج الجاف إلى الطائرة.