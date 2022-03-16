شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف آليات عمل حملات طرق الأبواب لتنشيط تلقى لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، ضرورة الحرص علي تلقي لقاح كورونا، وتابعت : لقاح كورونا الآداة الوحيدة للحماية من الفيروس.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنها أطلقت حملات طرق الأبواب بهدف الذهاب للمواطنين في مكان عملهم وبيوتهم لتطعيمهم خاصة في الاماكن البعيدة والنائية مؤكدة أن اللقاحات مجانية .

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن فرق التثقيف الصحي تقدم التوعية الصحية بكل محافظة، فضلًا عن تعريفهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة، بالإضافة إلى حثهم على الإسراع والتسجيل لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ولفت إلى أن وزارة الصحة والسكان، تسعى للتوسع في حملة طرق الأبواب، وحملات التوعية؛ لتكون بمثابة حلقة تواصل مع المواطنين لإمدادهم بالمعلومات السليمة والرد على استفساراتهم بشكل لحظي ودقيق، لتحقيق التواصل الدائم، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ورفع مناعتهم المجتمعية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدم لهم.