شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تبلغ عن محتكرى السلع الغذائية والمغالين فى الأسعار بأسواق الجيزة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت محافظة الجيزة أرقام لتلقى الشكاوى الخاصة باحتكار السلع ورفع الأسعار، وذلك من خلال الخط الساخن 114 وغرفة العمليات بالمحافظة، بالإضافة إلى الخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك 19588، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية بتلقى شكاوى المواطنين سواء التنمية المحلية أو منظومة الشكاوى الالكترونية أو الخطوط الساخنة بوزارة التموين.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشن حملات على مستوى كافة الأحياء والمدن والقرى لضبط كافة السلع المخزنة بغرض الاحتكار، لرفع العبء عن المواطن ومنع رفع الأسعار، ومصادرة أي سلع مخزنة بغرض احتكارها بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين.

وفى السياق، شنت أجهزة المحافظة من خلال الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، للرقابة على الأسواق ومنع رفع الأسعار بدون داعى أو احتكار السلع الغذائية.