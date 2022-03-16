بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع.. مطار مرسى علم يستقبل 20 رحلة طيران أوروبية

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولي، بداية من اليوم الأربعاء، وحتي نهاية الأسبوع الجمعة المقبل، 20 رحلة طيران دولية أغلبها أوربية مختلفة، تقل علي متنها اكثر من 3 الاف سائح من جنسيات مختلفة، ومن المقرر أن يستقبل المطار اليوم الأربعاء 4 رحلات طيران يو12 رحلة غدا الخميس المقبل، ثم 4 رحلات يوم الجمعة نهاية الأسبوع.

وكانت كشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم أن من المقرر وصول 60 رحلة خلال الأسبوع من دول أوروبا، و3 رحلات داخلية، و6 رحلات دولية أخرى.

كما كشفت رحلات الطيران أن من بين الرحلات الأسبوعية 3 رحلات من بلجيكا و4 من هولندا، و8 من المطارات الإيطالية، و12 رحلة طيران من المطارات الالمانية، و15 رحلة تشيكى و16 بولنديا، و3 رحلات من سويسرا و3 رحلات داخلية تابعة لشركة مصر للطيران