شكرا لقرائتكم خبر عن ياميش رمضان فى منافذ وزارة الزراعة.. البلح يبدأ من 12 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ياميش رمضان داخل منافذها فى الجمهورية بأسعار مخفضة لمواجهة إرتفاع الأسعار.





وفى التقرير التالى نتعرف على أسعار الياميش فى منافذ وزارة الزراعة..1- كيلو القراصيا أو المشمشية 70 جنيها.

2- كيلو العرقسوس أو الخروب 40 جنيها.

3- لفة قمر الدين تبدأ من 20 جنيها حتى 40 جنيها.

4- أسعار البلح تبدأ من 12 جنيها لتصل إلى 22 جنيها.

5- الزبيب المصرى بـ 45 جنيها.

6- الزبيب الإيرانى بـ 60 جنيا.

7- التمر الهندى 10 جنيهات.

8- جوز الهند بـ 60 جنيها.

وفى سياق متصل، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح منتجات "ياميش رمضان" بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وذلك بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس السلع المثيلة في الأسواق الأخرى، وذلك استعدادا لشهر رمضان المقبل.

ويأتى ذلك إلى جانب تكثيف طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن لتلبية احتياجات المواطنين طوال الشهر الكريم، كما يتم طرح "ياميش رمضان"، ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهى السلع المجانية التى تطرح للمواطنين من أصحاب البطاقات مقابل الترشيد في استهلاك الخبز.