شكرا لقرائتكم خبر عن فانوس رمضان يعود للشارع وأسعاره تبدأ من 5 جنيهات للميدالية و20 لـ"أبو شمعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الفانوس للشوارع بذكرياته الجميلة مع الشهر الكريم، ورصد الخليج 365 شوادر الفوانيس المنتشرة بميدان باب الشعرية، وذلك مع اقتراب حلول الشهر الكريم، وسيطر الفانوس المصرى على الفروشات بجميع أشكاله وأحجامه.

ونستقبل الشهر المعظم بعد أيام قليلة، ومع اقتراب الشهر الكريم ينتشر باعة الفوانيس فى الشوارع لتعود معها ذكرياتنا الحلوة المرتبطة بشهر الخير، وشراء الفانوس هى عادة توارثها المصريون منذ القدم، لتكون أحد مظاهر شهر رمضان فى العالم الإسلامى، فأصبح جزء لا يتجزأ من احتفالات ليالى رمضان.

وبدأت شوادر الفوانيس فى عرض أشكال وأنواع مختلفة للفوانيس، والتى سيطر عليها الفانوس المصرى، أبو شمعة، حيث لا تختلف الأشكال كثيرا عن العام الماضى مع ظهور تغيير بسيط فى الطباعة الموجودة على الفانوس.

وللفانوس الصاج أشكال تراثية لها ذكريات خاصة مت الفانوس، ويتم عرضها بأسماء مختلفة مثل "أبو لاد والدلالية والمخمس والبرج والمقلوب والشمامة"، وظهرت بطباعات جديدة على الزجاج الذى يطعم به الصاج.

وأجرى الخليج 365، جولة فى شوادر الفوانيس لرصد الأشكال والأنواع والأسعار هذا العام، ومن أشهر المناطق التى تعرض الفوانيس ومنها ميادين باب الشعرية والسيدة زينب وغيرها.

وتبدأ أسعار الفانوس المصرى الخشب من 25 جنيها حتى 75 جنيها، فمنها بـ" 25 و35 و40 و45 و55 و65 و75" ، أما الفانوس الصاج يبدأ من 20 جنيها حتى 750 جنيه للأنواع الكبيرة، كما يوجد انوع صغيرة ب5 جنيه ميدالية.

وقال أحمد سعد أحد أصحاب المحال بميدان باب الشعرية، إن فانوس الصاج يبدأ من 20 جنيها، وهناك اشكال احجام مختلفة للفانوس، مضيفا أن الأشكال لم تختلف كثيرا عن العام الماضى، كما يوجد الفوانيس الخشب تصنيع محلى، وكلها تغنى وبها أنوار بألوان مختلفة، وتختلف أسعارها حسب الحجم والشكل.

ومن أشهر الأنواع التى تلقى رواجًا كبيرًا فى الشارع المصرى الفانوس الصاج نظرا لأنها طويلة العمر وتتحمل، ومنها "فانوس الخماسى" بألوانها النحاسية المطعمة بالزجاج الملون، و"الفانوس البرلمانى" والذى سمى بذلك نسبة إلى فانوس مشابه كان معلقًا فى قاعة البرلمان المصرى فى الثلاثينات من القرن الماضى.

ومن بين الأشكال المشهورة "الخيامية" وهى تدخل فى الفوانيس وعربات الفول والحمس، كما يوجد المفارش والزينة المصنوعة من الخيامية وتستخدم كديكور بالمقاهى والكافيهات والمنازل ويوجد منها أشكال غير الفانوس فمنها عربية الفول والإبريق ومدفع رمضان وصانع الكنافة، وتباع بأسعار مختلفة.

وأسماء فوانيس رمضان كل منها له حكاية منها ما ارتبط بالشكل مثل "أبو ولاد"، حيث يلتصق به فوانيس صغيرة على الأجناب، وأيضا الخماسى نظرا لأنه يأخذ شكلا خماسيا، وهناك أسماء مرتبطة بحدث مثل الفانوس البرلمانى، حيث علق هذا الفانوس فى البرلمان المصرى فى الثلاثينات.