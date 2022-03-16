شكرا لقرائتكم خبر عن تشريع جديد يقر دعم الدولة للفحص الطبى الشامل قبل الزواج.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر مشروع القانون المقدم من النائب كريم السادات وأكثر من 60 برلمانياً، بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، والمُحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والشؤون الدستورية بمجلس النواب، رسم لا يتجاوز 500 جنيه مع تمكين كل طرف من استلام نسخة من نتائج تحاليل الفحوصات النفسية.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة 17 لتقضى بدعم الدولة هذا النظام (الفحص الطبى الشامل قبل الزواج) ويتحمل المقبلين الزواج رسم لا يجاوز خمسمائة جنيه مع تمكين كل طرف من استلام نسخة من نتائج تحاليل الفحوصات النفسية.