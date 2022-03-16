شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تطلق اليوم ملتقى التوظيف الـ 18 لتشغيل خريجى الجامعة والان مع تفاصيل الخبر
تقام فعاليات الملتقي في الساعة التاسعة صباحا يومي الاربعاء والخميس 16 : 17 مارس المقبل، بمجمع الفنون والثقافة، بمقر الحرم الجامعي بعين حلوان.
وأكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة أن الملتقي الـ 18 لتشغيل خريجي جامعة حلوان يشارك فيه أكثر من 120 شركة ومؤسسة من مختلف القطاعات وقد اهتمت الجامعة هذا العام بدعوة المؤسسات المانحة لتدريب الطلاب والهيئة المعاونة، حيث تحرص الجامعة على بناء شراكات متعددة مع الكيانات المختلفة لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية، فالجامعة تضم أعرق الكليات وأقدمها في مصر والشرق الأوسط، بالرغم من أنها الأحدث انشاء في محافظة القاهرة الكبرى فهي تجمع بين العديد من التخصصات الفريدة والمتميزة في المجالات التقنية التطبيقية والفنون والسياحة وإدارة الأعمال وغيرها.