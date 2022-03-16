شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تطلق اليوم ملتقى التوظيف الـ 18 لتشغيل خريجى الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان اليوم الأربعاء "ملتقي التوظيف الثامن عشر لتشغيل خريجي جامعة حلوان"، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأشراف الدكتور حازم عطية الله المشرف العام على الملتقي ومحافظ الفيوم الأسبق والاستاذ المتفرغ بكلية السياحة والفنادق، والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان مقرر الملتقي، الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفي ومنسق الملتقى .

تقام فعاليات الملتقي في الساعة التاسعة صباحا يومي الاربعاء والخميس 16 : 17 مارس المقبل، بمجمع الفنون والثقافة، بمقر الحرم الجامعي بعين حلوان.