شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تسجيل استمارة طلاب الشهادات العامة ضرورى لدخول الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه ما زال طلاب الدبلومات الفنية يسجلون استمارة التقدم للامتحانات، إضافة إلى انتهاء طلاب الثانوية العامة من تسجيل استمارة التقدم للاختبارات ومن لم يسجل قامت المدارس باتخاذ الإجراءات القانونية وتم فصله من المدرسة، قائلة: تسجيل استمارة التقدم لامتحانات شرط وضرورة لدخول الاختبارات فى الشهادات العامة.

وكانت بعض المدارس الثانوية قررت فصل طلبة تأخروا عن تسجيل الاستمارة الإلكترونية.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2022 تبدأ 11 يونيو المقبل، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة وكيفية أداء الامتحانات وطبيعية الأسئلة خلال الفترة المقبلة.