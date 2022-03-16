"حيـل شـيطانية".. الكنيسة ترد على مزاعم ظهور المسيح في الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مينا غالي:

رد المجلس الإكليريكي المحلي لإيبارشية ملوي، على مزاعم ظهور السيد المسيح للبعض، وكلفهـم برسـائل يبلغونها للناس، وهو الأمر الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وقال المجلس، في بيان اليوم، إن "المسيح لم يترك وصايا ناقصة ليظهر مرة أخرى ليكملها مع أحد"، مؤكدا أن ما نسب للسيد المسيح لـه المجـد في الـرؤى والظهورات المزعومة، لم يضـف جـديـدا إلى تعاليمـه ومـا جـاء في الكتاب المقدس.

وأضاف بيان المجلس، أن الظهورات مثلها مثل معجزة التكلم بألسنة هي بالأكثر آية لغير المؤمنين، مؤكدا أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تؤمن بأهمية العلاقة الايمانية الخفية داخـل القلب وغير المعلنة للناس للافتخار وتمجيد الذات .

وواصل البيان: "تدقق الكنيسة في الاعتراف بالظهورات السمائية، ولا تقبل تصديق كل ما يقال عنها، لذلك تشكل لجانا كنسية لتتقصى صحة وصدق أية ظهورات سـواء لأمـنـا العذراء القديسة مريم أو لأحد الشهداء أو القديسين، خشية أن تكـون هـذه حيـل شـيطانية مضلة ولا عجب."

وتابع المجلس الإكليريكي للكنيسة: "دائما السيد المسيح له المجد موجود كل يوم على المذبح لكل أبنائه، كما أن المسيح لم يعلمهم الإدانة بصفة عامة"، موضحة أنها لم تقر بصحة أية ظهورات أو رؤى خاصة لأشخاص، وفي حالة الإقرار بصحتها تـقـوم بإصدار بيان رسمي بذلك.

وشددت الكنيسة على ضرورة عدم الانسياق وراء هذه الادعاءات التي لا يـقـرهـا الكتاب المقدس ولا تعاليمها القبطية الأرثوذكسية، موجهة نصيحتها لأصحاب هذه التعاليم بمراجعة أنفسهم وأفكارهم والالتزام بتعاليم الكتـاب المقدس والكنيسة، وأوضحت أن دور الكنيسة أن تعمل حسب "الدسقولية" على محو الذنب بالتعليم، بحسب نص البيان.