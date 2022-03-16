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"رفاهية مش وقتها".. نقيب الفلاحين: احشوا البط والحمام بالأرز بدلا من الفريك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

طالب حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، الحكومة بالتصدي لظاهرة شوي الأقماح وتحويلها إلى فريك، قائلا: "موضوع الفريك يعتبر في الوقت الحالي خطير".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "يعتبر حشو البط والوز والحمام في الوقت الحالي بالفريك رفاهية إحنا عندنا الأرز ممكن نحشي بيه".

وتابع: "إحنا بنشوي القمح قبل معاد نضجه وموسم الفريك بيكون أول إبريل والناس تقطع سنابل القمح خضراء وتتشوى علشان يباع بسعر أعلى من القمح وده بيفقدنا كمية كبيرة".

وقال نقيب الفلاحين:" الفريك وصل حاليا لأسعار عالية الكيلو بـ24 جنيها في حين القمح سعر الكيلو حوالي 6 جنيهات وطبعا ده فرق كبير".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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