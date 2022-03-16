بعد 90 يومًا زواج.. يارا تطلب خُلع زوجها: "طلع دقة قديمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "يارا. م"، صاحبة محل فساتين، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تطالب بخلع زوجها "أسعد. ك"، صاحب شركة استيراد، بعد 3 شهور من الزواج، مُبررة طلبها "طلع دقة قديمة".

قالت "يارا" في حديثها لمصراوي: "تعرفت على زوجي عن طريق شقيقته الصغيرة، وارتبطنا عاطفيًا لفترة قبل الخطبة، وبعد سنة تقدم لخطبتي لمدة سنتين ثم انتقلنا سويًا إلى عش الزوجية".

أضافت: "اندهشت من شخصية زوجي الغريبة بعد الزواج فهو بوقت الخطبة كانت شقيقته تقوم باختيار ملابسه حتى أقتنع بشخصيته وبعد الزواج تغير سلوكه ويظهر بشكل مُسن، وكلما حاولت لفت انتباهه، لا يأخذ كلماتي في الاعتبار و يتركني ويرحل".

وذكرت الزوجة أنها شعرت باستحالة المعيشة مع زوجها بعدما لاحظت النضارة التى ظهرت فجأة بعد الزواج، والبنطلون الشارلستون ويسير على نسق والده ويقوم بعرض صوره حتى أقوم بإخراج الفرق بينهم وبالفعل لم أجد.

وأضافت: "بالفعل وجدت نفسي أعيش بجيل السبعينات ولا يريد التغير.. طلع دقة قديمة أوي"، فطالبته بالطلاق ورفض.

غادرت الزوجة لمنزل أسرتها هاربة ورغم مرور فترة لم يحاول مصالحتها، فلجأت لمحكمة الأسرة تطلب الخلع في الدعوى 349 لسنة 2021 ولا تزال الدعوى منظورة حتى الآن.