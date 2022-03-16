شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الأوقاف تعلن عن فتح باب التقدم لدفعة جديدة من الأئمة والواعظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أكاديمية الأوقاف عن فتح باب التقدم لقبول الدفعة الخامسة من الأئمة والواعظات الراغبين في الالتحاق بأكاديمية الأوقاف الدولية .

وحددت الأوقاف شروط القبول بأكاديمية الأوقاف :

1. ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات آخر ثلاث سنوات .

2. أن يجتاز جميع الاختبارات المقررة لتصفية الدخول .

3. الإلمام ببرامج الحاسب الآلي .

4. أن يكون عمله الحالي الفعلي إماما على قوة أحد المساجد بالنسبة للأئمة بشرط ألا يزيد السن عن خمسة وخمسين عامًا ، وأن تكون الواعظة من الواعظات المعتمدات معينات أو متطوعات بشرط ألا يزيد السن عن خمسة وخمسين عامًا .

ومن المقرر أن تكون الدراسة بالنظام المشترك بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بالأكاديمية في منتصف شهر سبتمبر القادم.

وناشدت أكاديمية الأوقاف الراغبين والراغبات تسجيل رغباتهم على الرابط التالي، https://forms.gle/KHmwu6ac2JorCQJA6 خلال أسبوع من تاريخه.