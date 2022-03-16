شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: شوفت جشع التجار بنفسي والدولة بكافة مؤسساتها ستحمي المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تعمل الآن من أجل مواجهة جشع التجار وضبط الأسعار، وتابع :"ضبط الأسواق والأسعار توجيهات رئاسية صارمة لحماية المواطن.. الدولة كلها مركزة القيادة السياسية ورئيس الوزراء وكافة الجهات ..الغلاء موجة عالمية ولكن نتحدث عن جشع التجار".

وأضاف "عطية"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك متابعات بشكل مستمر وتكثيف للحملات التموينية في مختلف المدن والقرى لمواجهة جشع التجار، وتابع:"جشع التجار أمر واضح للجميع وأنا شوفت ده بنفسى".

وأشار محافظ أسوان، إلى أن هناك 5 معارض كبرى في المركز الخمسة الرئيسين بالمحافظة بالإضافة إلى منافذ وطنية، إلى جانب 10 منافذ أمان، و17 فرع جملة بالإضافة 32 من أفرع التجزئة تابعين للشركة المصرية التابعة لوزارة التموين.