شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: افتتاح مراكز لجان المصالحات الأسرية في القاهرة الكبرى لمواجهة ظاهرة الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن الوزارة لديها دور كبير في حل الخلافات الزوجية ومواجهة ظاهرة الطلاق من خلال لجان المصالحات الأسرية التي تدشنها وزارة الأوقاف.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، في تصريحات لبرنامج 90 دقيقة، لجان المصالحات الأسرية هدفها مواجهة الظواهر السلبية التي قد يعانى منها المجتمع ، موضحا أنه تم افتتاح عدد من المراكز التابعة للوزارة في محافظات القاهرة الكبرى.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، أن طبيعة العمل في تلك اللجان يتم من خلال بروتوكول بين وزارة الأوقاف والعدل والافتاء المصرية لمواجهة ظاهرة الطلاق ولم شمل الأسرة المصرية، وتكون هذه اللجان حصن أمان للأسرة، حيث عندما تظهر بوادر خلاف أو نزاع يلجئون لهذه اللجان ليسترشدون برأيهم وتعمل هذه اللجان على تقريب وجهات النظر حتى لا تصل الخلافات للمحاكم .