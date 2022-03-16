شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الحبوب: تسعير الرغيف الخاص سيمنع جشع التجار والبعض رفع سعر القمح القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام أبو الدهب، عضو شعبة الحبوب بغرفة الجيزة التجارية: "لازم يكون في سيطرة على العيش غير المدعم لأن جشع التجار هيخليهم يرفعوا أسعاره أضعاف أضعاف تكلفته".

وأشار هشام أبو الدهب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، إلى أنهم تكلموا مع التجارة في شعبة الحبوب وشددوا على ضرورة عدم استغلال المواطنين في الوقت الحالي والوقوف مع البلد الفترة القادمة.

وعلق على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسعير رغيف الخبز الحر، قائلا: "قرارات الرئيس جاءت في الوقت المناسب وفى طفرة فى أسعار الرغيف الخاص وتعليه كبيرة لسعره، وبعض التجار حاولوا زيادة سعر القمح القديم لديهم وتحركات الدولة تصدت لذلك".