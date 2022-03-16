شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن أسماء الطلاب الفائزين فى تصفيات مسابقة العلوم والهندسة "ISEF" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن إنتهاء فعاليات التصفيات المحلية فى مسابقة العلوم والهندسة ISEF"، والتى نظمتها الإدارة العامة للتعليم الإلكترونى بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر؛ وذلك اتساقًا مع ما تقوم به الوزارة من جهود لبناء منطومة متكاملة، لرعاية واكتشاف الطلاب الموهوبين فى مختلف المجالات.

نقلت الدكتورة فتحية خيرى مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكترونى فى كلمتها تحية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للطلاب وقدمت لسيادته الشكر لدعمه ورعاية هؤلاء الطلاب، مشيرة إلى الدور المهم الذي تقوم به الوزارة في إثراء وتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية وتعزيز قدراتهم على الإبداع، مؤكدة على قدرة الطالب المصري علي مواصلة التقدم في العلم.

وأكدت الدكتورة فتحية خيرى أن هذه المسابقة تعد من أقوى المسابقات الدولية فى مجال العلوم والهندسة للباحثين لطلاب المرحلة الثانوية، كما تعد من أكبر المسابقات العلمية، مشيرة إلى أن هذه المسابقة تعتمد على امتلاك مهارات البحث العلمى للوصول لمشروع جديد يسهم فى حل مشكلة فى إحدى المجالات العلمية من خلال إتباع منهجية البحث العلمى الصحيحة، لافتة إلى أنه يتم ترشيح الفائزين للاشتراك فى المسابقة الدولية التى تضم أكثر من 80 دولة حول العالم.

وأوضحت الدكتورة فتحية خيرى أن المسابقة هذا العام تمت على مستوى 18 محافظة، وتمت على مرحلتين المرحلة الأولى تم إجراؤها أون لاين بعدد 245 مشروع على مستوى 13 محافظة، والمرحلة الثانية تم التصفية فيها إلى 97 مشروع، حيث قام الطلاب بعرض مشروعاتهم وتم التحكيم وتصفية المشاريع إلى 9 مشروعات، لتمثيل مصر بالخارج.

ووجهت الدكتورة فتحية خيرى كلمة للطلاب قائلة إن هذه المسابقة هامة والتصعيد فيها يكون للمتفوق والأكثر تفوقًا، والطلاب الذين لم يوفقوا فى هذه المسابقة يعزموا النيه على تحقيق هدفهم المرة القادمة، دون تغيير ثقتهم بأنفسهم، أو القدرة على النجاح، والبحث عن نقاط الضعف والعمل عليها.

وتم خلال اللقاء إعلان نتيجة المسابقة وفاز كل من الطلاب: محمد صبري ، ميار مصطفي علي، أحمد سويلم جودة، سما محمد فتحي، أحمد ياسر سيد، منة الله محمد أحمد، أحمد أيمن محمد، هاجر عاطف إبراهيم، سما سيد محمد أحمد هيثم عيد، شهد محمد فتحي، زين العابدين علي خلف، عبدالله جمال مصطفي، علاء عز الدين جلال، وشهد أحمد محمد

أسماء المشاريع الفائزة: من محافظة المنوفية مشروع ( سى سي بي ال _2)، ومحافظة الجيزة مشروع (نظام بيئي مطور)، ومحافظة البحر الأحمر بمشروع (خلايا تحلية المياة الميكروبية)، ومحافظة القليوبية بمشروع (هيدرو سقير) ، ومحافظة الشرقية مشروع (فلترة أول أكسيد الكربون للمدخن السلبي)، ومحافظة أسيوط بمشروع (دراسة التركيب البروتينى لحرير العنكبوت وتطبيقات في التئام الجروح)، ومحافظة الإسماعيلية بمشروع (تكامل المعالجة الميكانيكية والكيميائية فى الدورة الهيدرولوجية لصناعة الورق ولب الورق، ومحافظة الجيزة بمشروع (المعالجة المائية بواسطة المخلفات الزراعية وتأثيرها علي خصوبة التربة)، ومحافظة المنيا بمشروع (الدقيق الاخضر).























