الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الجو وارتفاع درجات الحرارة.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - كشفت منار غانم، أخصائى جوى وعضو المراكز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد تحسن حالة الجو، فى ضوء الأجواء شديدة البرودة التى تشهدها البلاد خلال هذه الأيام.

وقالت أخصائى جوى وعضو المراكز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من الخميس 17 مارس تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (2 : 5) درجة مئوية، لافتة إلى أنه من المتوقع أيضا اعتدال نشاط الرياح بداية من الخميس المقبل.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 01.