شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الجو وارتفاع درجات الحرارة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت منار غانم، أخصائى جوى وعضو المراكز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد تحسن حالة الجو، فى ضوء الأجواء شديدة البرودة التى تشهدها البلاد خلال هذه الأيام.
وقالت أخصائى جوى وعضو المراكز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من الخميس 17 مارس تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (2 : 5) درجة مئوية، لافتة إلى أنه من المتوقع أيضا اعتدال نشاط الرياح بداية من الخميس المقبل.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 01.