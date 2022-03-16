شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية يكفى حتى نهاية العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزير الزراعة، المواطنين بعدم شراء السلع بكميات كبيرة لأنها متوافرة طوال الوقت، موضحا أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفى حتى نهاية العام الحالي.

وأضاف المستشار الإعلامى لوزير الزراعة، في تصريحات لبرنامج 90 دقيقة، أن هناك خطوات استباقية اتخذتها الدولة الصمرية تحسبا لما يحدث الآن في العالم، متابعا: لولا وجود رؤية ثاقبة من الرئيس عبد الفتاح السيسى - حيث تم إنشاء المشروع القومى للصوامع - كانت ستحدث مشكلة في الفترة الراهنة.

وتابع المستشار الإعلامى لوزير الزراعة، أن السعة التخزينية سابقا للصوامع كانت مليونا ونصف المليون طن قمح، ولكن الآن السعة التخزينية للصوامع أصبح أضعاف كثيرة، وأصبح لدينا طمأنينة وراحة، فلا يوجد سبب للتكالب على السلع.