شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر فى حريق شقة سكنية بقرية مسهلة بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قرية مسهلة التابعة لمدينة السنطة بمحافظة الغربية، نشوب حريق هائل بإحدى الشقق السكنية، ما أسفر عن مصرع سيدة وطفليها وجارتهم وإصابة الزوج، وتم نقلهم إلى مستشفى السنطة العام.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز السنطة، باشتعال النيران فى منزل أحد المواطنين بقرية مسهلة، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة علي الحريق بمساعدة الأهالي، وتبين أن النيران التهمت جميع محتويات الشقة، وذلك بسبب انفجار أنبوبة غاز ولا توجد شبهه جنائية، وتم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.