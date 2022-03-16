شكرا لقرائتكم خبر عن "شعبة المخابز": تدخل الحكومة سيجعل سعر الخبز السياحى 75 قرشا بوزن 90 جراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما ما يقدم حلولا جذرية لمشكلات المجتمع، موضحاً قرار الرئيس بشأن توجيه الحكومة بضرورة تسعير رغيف الخبز السياحى، صائب وسيردع كل من تسول له نفسه ويستغل الأزمات في التلاعب بقوت الشعب المصرى.

وأضاف "حماد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أن هناك اجتماع قائم بين غرفة صناعة الحبوب والمطاحن لدراسة توريد الدقيق المدعم للخبز الحر، متوقعاً أن يكون سعر الرغيف 75 قرشا بوزن 90 جراما، وتابع: "سيكون هناك نظام جديد في تحديد سعر ووزن الرغيف الحر وطالما الدولة تدخلت سيكون هناك ثبات فى الأسعار لمدة لا تقل عن 4 أشهر مقبلة لحين انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية".

وأكد "حماد"، أن مخابز الخبز الحر ستكون خاضعة لرقابة مشددة من وزارة التموين والجهات المعنية، من أجل ضبط إنتاج وبيع الخبز، وردع كل من تسول له نفسه التلاعب في المواصفات التي ستصدر قريباً تحدد وزن وسعر الخبز الحر.