شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعم.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الرئيس السيسى يوجه بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعم.





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