شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض عن عقوبات روسيا: بايدن لا ينوى السفر لموسكو وليس لديه حساب هناك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن فرض حظر جوى على أوكرانيا سيؤدى إلى تصعيد الأزمة.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ، خلال مؤتمر صحفى ردا على العقوبات الروسية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ينوى السفر إلى موسكو وليس لديه حساب هناك.

من جانبه قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى، ينس ستولتنبيرج، إن قمة استثنائية لحلف الناتو بحضور بايدن فى 24 مارس في بروكسل.