شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة المخابز: قرار الرئيس السيسي قطع الطريق أمام المتلاعبين بأسعار الرغيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن وضع سعر للرغيف الحر، هو قرار صائب للغاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قام بعملية بتر لأزمة ارتفاع سعر الرغيف الحر، ومواجهة حقيقية لكل من تسول له نفسه للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع الاستهلاكية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "القرار الذي اتخذه الرئيس صائب وفي القريب العاجل خلال أيام سيكون هناك تثبيت لسعر الرغيف الحر، خلال فترة الثلاثة أو أربعة أشهر القادمة، بحيث يكون هناك استقرار بالنسبة لسعر الدقيق والرغيف".

وتابع: "الزيادة فى الدقيق كانت متذبذبة، رايحة جاية، لكن اليوم السعر ثابت، والأسعار الخاصة بالخبز ثابتة، لكن سيادة الرئيس يسعى للحفاظ على المستوى الخاص بالمواطن محدود الدخل، الذي يلجأ لهذا النوع من الخبز خاصة ممن لا يملكون بطاقة تموينية".

وذكر: "هناك أكثر من نوع للدقيق، هناك نوعية خاصة للبسكويت وأخرى للرقاق، ونوع آخر للخبز".