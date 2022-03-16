شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: صلاة التراويح مسموح بها فى شهر رمضان بضوابط احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن صلاة التراويح قائمة كما هى فى شهر رمضان المقبل، وبنفس الضوابط والإجراءات الاحترازية الموضوعة.

وأضاف هشام عبد العزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، أن وزارة الأوقاف أعلنت عن خطة لدروس دينية رمضانية فى شهر رمضان المقبل في بعض المساجد على مستوى الجمهورية.

وأوضح هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن وزارة الأوقاف تعد 500 ألف شنطة رمضان، و800 طن لحوم من صكوك الإطعام لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.