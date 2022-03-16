شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. توجيهات رئاسية للقوات المسلحة بطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، توجيهات رئاسية للقوات المسلحة بطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.





توجيهات رئاسية للقوات المسلحة بطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.





روسيا تفرض عقوبات على الرئيس الأمريكى جو بايدن

فرضت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، عقوبات شخصية على الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما أدرجت وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكين، على قائمة "المحظورين"، وفق ما نشرت وزارة الخارجية الروسية.





وزيرة الثقافة تصدر قرارًا بتولى حسين فهمى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائى

أصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قرارا بتولي الفنان الكبير حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 لعام 2022 خلفا للمنتج والسيناريست محمد حفظى.





تفاصيل مشروع قانون لتجريم الشروع فى الانتحار.. نقلا عن برلمانى

يرصد "برلمانى"، أحد إصدارات ”الخليج 365”، تفاصيل مشروع قانون فى مجلس النواب يهدف لتجريم الشروع فى الانتحار وتشديد عقوبة مساعدة أو تحريض شخص على الانتحار. وفيما يلى نص التقرير كاملا..





كيروش يحصل على وعد من فيريرا بعدم تجميد أبو جبل قبل مباراتى السنغال

كشف مسئولو منتخب مصر، أن كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر حصل على وعد من مواطنه فيريرا المدير الفنى للزمالك بعدم تجميد أى لاعب من الدوليين فى الفريق الأبيض قبل مباراتى الفراعنة أمام السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى فى تصفيات كأس العالم.





ليفربول يتفوق على آرسنال فى قمة الـ1.4 مليار يورو بالدوري الإنجليزي

يتفوق فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، على نظيره آرسنال الذى يضم الدولي المصري محمد النني، من ناحية القيمة التسويقية قبل المواجهة التي تجمع بينهما في تمام العاشرة والربع من مساء الأربعاء، على ستاد "الإمارات"، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي.





عائلة أرجنتينية تختتم رحلة حول العالم استمرت 22 عاما.. فيديو

اختتمت عائلة أرجنتينية رحلة سفر نادرة ومجنونة بالسيارة كان يفترض أن تدوم 6 أشهر لكنها استمرت 22 عاما، وشملت أكثر من 100 بلد رُزق خلالها الزوجان بـ4 أولاد، عندما انطلق الزوجان فى رحلتهما كانا يرغبان فى إنجاب الأطفال لكنهما أرادا قبل ذلك تحقيق حلمهما القديم، وهو القيام برحلة برية بالسيارة من الأرجنتين إلى ألاسكا.





أمريكى يهاجم عجوزًا من أصول آسيوية بـ125 لكمة.. ومسئول بالشرطة: من أفظع الحوادث‏

أعلنت الشرطة الأمريكية في بيان صحفي، إن امرأة من نيويورك تعرضت لهجوم من قبل رجل وصفها بـ"عاهرة أسيوية" وقام بلكمها وضربها في الرأس اكثر من 125 مرة، وفقا لشبكة سي إن إن.





تعطل الملاحة فى خليج تشيسابيك الأمريكى بسبب جنوح سفينة "إيفر جرين"

قالت وكالة بلومبرج، إن سفينة ضخمة تابعة لشركة "إيفر جرين مارين كورب"، جنحت فى خليج تشيسابيك الأمريكي، مما أدى إلى حركة الملاحة في الخليج.





أماكن طرح كوبونات شراء السلع لتوزيعها ‏على الأسر الأولى بالرعاية.. اعرفها

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ‏كوبونات شراء السلع لتوزيعها على غير القادرين ‏بمناسبة شهر رمضان المبارك، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة .





عودة الدروس الدينية بالمساجد الكبرى فى رمضان.. العصر 10 دقائق والتراويح 7

بعد غياب سنوات ، قررت وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، عودة الدروس الدينية والتثقيفية في المساجد الكبرى ، خلال شهر رمضان المبارك، حيث كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني اليوم الثلاثاء، بسرعة التنسيق مع جميع المديريات الإقليمية بشأن إعداد خطة الدروس الرمضانية.





هيئة الطوارئ الأوكرانية: مقتل 17 من قوات الإنقاذ وإصابة 32 آخرين من الحرب

أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، مقتل 17 من رجال الإنقاذ وإصابة 32 منذ بدء العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.





ضبط الأسواق والأسعار.. توجيهات رئاسية صارمة لحماية المواطن.. إنفوجراف

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

من حرب فيتنام للبيع بـ1 دولار .. التخريد ينهى أسطورة حاملة الطائرات الأمريكية هوك

رحلة طويلة ومعارك متنوعة قطعتها حاملة الطائرات الأمريكية يو اس اس كيتي هوك ، إلا أن النهاية كانت بالبيع مقابل دولار واحد، والوصول إلى ولاية تكساس حيث من المقرر تقطيعها وبيعها كخردة، وذلك بحسب تقرير نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية الثلاثاء.





أفشة وأحمد عبد القادر خارج حسابات كيروش أمام السنغال

خرج الثنائى محمد مجدى أفشة وأحمد عبد القادر لاعبا النادى الأهلى، من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش قبل مباراتى الفراعنة أمام السنغال فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

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الأوقاف تقرر عودة الدروس الدينية بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، اليوم الثلاثاء، بسرعة التنسيق مع جميع المديريات الإقليمية بشأن إعداد خطة الدروس الرمضانية، على أن تكون هذه الدروس بالمساجد الكبرى الرئيسية الجامعة فقط ، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي.





"ليو أوت!" رسالة غاضبة من مشجعي باريس سان جيرمان ضد ميسي

هل يرحل الأسطورة الأرجنتينى ليونيل ميسي عن قلعة البياسجى، بعدما وصلت العاقة بينه وبين جماهير فريق العاصمة إلى طريق مسدود بدأ بالهتاف ضده فى مباراة بوردو الأخيرة ، وزدات فى أعقاب وضع لافتات تطالب برحيله عن الفريق على جدران ملعب تدريب الفريق، بعد خروج باريس سان جيرمان من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.





إطلالة ويجز VS هدى المفتي بالأخضر.. الألوان واحدة والأسعار مفاجأة

خلال ساعات من انتشار صور إطلالة مغني الراب الشاب "ويجز" خلال حفل الرياض، بدأت المقارنات بينها وبين إطلالة باللون نفسه للفنانة الشابة هدى المفتي، التي تثار الشائعات بكثافة على السوشيال ميديا حول إعجاب ويجز بها، وأنها المقصودة بأغنيته الأخيرة "البخت".