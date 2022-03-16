شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحملة القومية للقمح: إنتاج مصر لن يقل عن 10 ملايين طن هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا محمد علي، رئيس الحملة القومية للقمح، إن الدولة المصرية زادت من المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بنحو 200 ألف فدان، حيث وصلت المساحة المنزرعة بالقمح إلى 3.6 مليون فدان، مقارنة بالعام الماضي 3.4 مليون فدان، وسوف تزيد المساحة في العام المقبل بنحو 500 ألف فدان إضافيين، والعام الذى بعده بمليون فدان.

وأضاف رضا محمد على، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامى سيد على، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام، سوف تأتى بكميات قمح كبيرة تصل إلى 10 ملايين طن، وسوف يتم توريد من 5 إلى 6 ملايين طن قمح للصوامع للتخزين.

وتابع الدكتور رضا محمد علي، رئيس الحملة القومية للقمح، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحافز بالنسبة لمزارعي القمح جيد جدا، وسوف يزيد من معدلات توريد القمح إلى الدولة المصرية، ومن المتوقع أن يتم توريد 6 ملايين طن قمح.