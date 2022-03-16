شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: توافر السلع بكميات كبيرة فى الأسواق و25% تخفيضات "أهلا رمضان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الدولة المصرية قادرة على اجتياز هذه المرحلة التي تشهد ارتفاعا في الأسعار، على غرار اجتيازها فترة جائحة كورونا دون تأثيرات كبيرة.

وأضاف عبد المنعم خليل، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، أن معارض أهلا رمضان تقدم تخفيضات كبيرة على السلع للمواطنين، تصل خصوماتها من 20 % – 25 %، مناشدا المواطنين بعدم تخزين السلع بكميات كبيرة، نظرا لتوافر السلع في الفترة المقبلة، وحتى لا يحدث هناك نقصا بأي سلعة.

وتابع: "القوات المسلحة تعرض سلع بكميات كبيرة في منافذها وكذلك وزارة الداخلية ووزارة التموين، لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير كل السلع وبتخفيضات كبيرة، والمجمعات الاستهلاكية لم تطبق أى زيادة سعرية على السلع على الإطلاق، وهناك 1800 محل مشترك في مبادرة أهلا رمضان لتوفير السلع".